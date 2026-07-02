SPORT
Gaeta punta sulla vela inclusiva: accordo tra Comune e Federazione Italiana Vela
Gaeta investe sulla vela inclusiva. Il Comune e la Federazione Italiana Vela hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale e valorizzazione del territorio.
L’intesa prevede l’attivazione di corsi di vela rivolti alle persone con disabilità e ai giovani del territorio nell’ambito del progetto “Il mare che include: Sport, Ambiente e Turismo come leva della promozione del territorio e della crescita dell’economia locale”, che il Comune presenterà alla Regione Lazio per ottenere il finanziamento previsto dal bando regionale dedicato ai progetti sportivi e turistici.
Elemento centrale dell’iniziativa sarà l’acquisto di sei imbarcazioni Hansa 303 Wide, progettate per garantire stabilità, sicurezza e facilità di conduzione. Si tratta di barche utilizzate anche nella vela paralimpica, pensate per consentire la pratica sportiva a persone con diverse abilità.
L’accordo non si limita alla fornitura delle imbarcazioni. La Federazione Italiana Vela metterà infatti a disposizione istruttori, competenze tecniche e il supporto della rete dei circoli affiliati per avviare corsi continuativi e formare il personale che seguirà le attività. Il progetto sarà inoltre inserito nel percorso della Para Sailing Academy, il programma nazionale della Federazione dedicato allo sviluppo della vela paralimpica.
Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Cristian Leccese, che ha definito l’accordo un passo importante per rendere Gaeta una città sempre più inclusiva, valorizzando il mare come risorsa per lo sport, il turismo accessibile e la crescita della comunità.
Anche il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, ha sottolineato come l’obiettivo sia ampliare concretamente l’accesso alla pratica velica, offrendo nuove opportunità alle persone con disabilità e ai giovani attraverso attività continuative e personale qualificato.
APPUNTAMENTI
Educamp CONI Lazio, dieci settimane di sport e inclusione al Centro Remiero di Sabaudia
Dieci settimane dedicate allo sport, all’educazione e alla socializzazione per centinaia di bambini e ragazzi. È stato presentato questa mattina al Centro Sportivo Remiero della Marina Militare di Sabaudia l’Educamp CONI Lazio, il centro estivo multidisciplinare rivolto ai giovani dai 6 ai 14 anni, che anche quest’anno offrirà attività sportive e formative a partecipanti provenienti da tutta la provincia di Latina.
Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Alberto Mosca, il consigliere comunale delegato allo Sport Massimo Mazzali e il comandante del Centro Remiero Caramia, che hanno sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e la collaborazione tra Comune, CONI e Marina Militare.
Il sindaco Mosca ha evidenziato come sostenere progetti di questo tipo significhi investire nel futuro della comunità, ricordando l’impegno dell’amministrazione nel favorire la partecipazione anche dei bambini provenienti da famiglie con maggiori difficoltà economiche.
Sulla stessa linea il consigliere Mazzali, che ha definito l’Educamp un modello virtuoso di collaborazione istituzionale, capace di promuovere inclusione, benessere e pari opportunità attraverso lo sport.
Il comandante Caramia ha invece ribadito l’importanza del lavoro congiunto tra Marina Militare, CONI ed ente locale, sottolineando come il Centro Remiero rappresenti una cornice ideale per un progetto che unisce attività sportiva, educazione e valori civici.
Particolarmente emozionante il momento conclusivo della mattinata, con la consegna degli attestati ai piccoli partecipanti del campo estivo, accolti dall’applauso dei genitori presenti.
Per dieci settimane il Centro Remiero ospiterà così attività sportive multidisciplinari, confermandosi uno dei punti di riferimento estivi per bambini e ragazzi del territorio pontino.
APPUNTAMENTI
Basket in Piazza, inaugurata la terza edizione del BIP nel ricordo di Emmanuel Miraglia
È stata inaugurata in piazza del Popolo, a Latina, la terza edizione del BIP – Basket in Piazza, il torneo “Città di Latina” che fino al 25 luglio animerà la Gelit Arena con le sfide delle categorie Junior e Senior. L’edizione 2026 è dedicata alla memoria di Emmanuel Miraglia. Prima della palla a due è stato proiettato un video commemorativo che ha ripercorso la figura dell’imprenditore, alla presenza dei familiari e di una rappresentanza dell’Icot. Ai vincitori sarà inoltre assegnato il Trofeo Terna, dedicato a Walter Vigna, storico protagonista della pallacanestro pontina.
Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato numerose autorità istituzionali. Il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Claudio Barbaro ha sottolineato come il Basket in Piazza sia ormai un appuntamento consolidato, capace di valorizzare la forte tradizione sportiva della città e di promuovere aggregazione, socialità e partecipazione. Anche il senatore Nicola Calandrini ha evidenziato la crescita della manifestazione, ricordando il grande successo di pubblico delle precedenti edizioni, mentre l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo ha ribadito il sostegno della Regione Lazio a un evento che restituisce ai cittadini uno spazio centrale della città attraverso lo sport:
Il sindaco Matilde Celentano ha ricordato il valore del basket nella storia sportiva del capoluogo, sottolineando come iniziative di questo tipo favoriscano la partecipazione e la vita del centro cittadino:
Il presidente dell’associazione Amici del Basket, Davide Fioriello, ha ringraziato volontari e organizzatori per il lavoro necessario a garantire un mese di eventi:
mentre l’assessore comunale allo Sport Andrea Chiarato ha definito il BIP il principale appuntamento sportivo dell’estate pontina, invitando cittadini e famiglie a partecipare alle serate del torneo:
I risultati della prima giornata:
Nella categoria Senior, TuriRizzo ha superato Monium al termine di una partita combattuta e spettacolare, chiusa sul punteggio di 94-88. Dopo un primo quarto equilibrato, TuriRizzo è riuscita a costruire il vantaggio grazie alle prestazioni di Policari, Schivo e Di Prospero, quest’ultimo autore di 29 punti. Monium ha tentato più volte di rientrare in partita, trascinata dalle giocate di Zanier, ma nel finale la maggiore lucidità offensiva degli avversari ha permesso a TuriRizzo di conquistare il primo successo del torneo.
Nel torneo Junior, invece, successo netto per Never Stops, che ha dominato la sfida contro Chirizzi Macchine Edili imponendosi con il punteggio di 83-36. Decisivo l’avvio di gara della formazione guidata da coach Caldarozzi, trascinata da Lorenzo Bagni e dalla presenza sotto canestro di Ghirotto, protagonisti di una prova che ha indirizzato il match già nei primi minuti.
Il torneo proseguirà martedì 30 giugno con la seconda giornata dedicata al Girone B. Torneranno in campo anche i campioni in carica: nel torneo Junior New Age Erboristeria affronterà Remoin, mentre tra i Senior Fisiocare se la vedrà con Isolpontinia.
SPORT
Latina Basket, Andrea Paccariè è il nuovo allenatore della prima squadra
La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha ufficializzato il nuovo capo allenatore per la stagione 2026/2027. A guidare la formazione nerazzurra nel prossimo campionato di Serie B Nazionale sarà Andrea Paccariè.
Per il tecnico romano si tratta della prima esperienza sulla panchina della società pontina, dopo una lunga carriera costruita in quasi cinquant’anni di attività tra esperienze in Italia e all’estero.
Con il suo arrivo si apre un nuovo ciclo per il club, che punta a crescere non solo dal punto di vista sportivo ma anche sotto il profilo organizzativo e strutturale. La società ha infatti annunciato che la stagione 2026/2027 sarà accompagnata da nuovi progetti e iniziative con l’obiettivo di consolidare il ruolo della Latina Basket come punto di riferimento del movimento cestistico pontino.
La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha rivolto al nuovo allenatore un messaggio di benvenuto e gli augura buon lavoro in vista dell’inizio della nuova stagione.
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