Latina, Perin di nuovo al Genoa: “Grazie Juve, torno rossoblu per riconoscenza”

LATINA – “Il sapore della sfida, il senso di appartenenza, l’amore per la città, la maglia con cui ho esordito in @seriea, la storia che si respira a Pegli, gli allenatori e le persone che mi hanno visto crescere, l’energia che ti trasmette la Gradinata alle spalle. Questo è quello che mi ha spinto ad accettare questa sfida. Torno da te @genoacfcofficial per riconoscenza, perché dobbiamo esserci utili a vicenda, perché le sfide non mi hanno mai fatto paura e perché sento di dover ridare indietro qualcosa a te e alla tua gente”. Con questo post Mattia Perin ha commentato il suo ritorno al Genoa, la squadra che lo ha che lo ha reso protagonista della scena calcistica. La notizia era stata ufficializzata dalla Juventus: il portiere di Latina sarà in prestito fino al termine di questa stagione. “Lascio una delle squadre più blasonate d’Europa dopo una stagione di fondamentale importanza e di apprendistato. Sono stato a contatto con campioni dallo spessore tecnico e umano con pochi eguali, da cui ho imparato soprattutto cosa significhi ‘dover vincere’. La @juventus è uno stato mentale, il mio primo Scudetto, una palestra di vita, rigore, un’occasione che non potevo farmi sfuggire”, scrive Perin ringraziando il club bianconero.