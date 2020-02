A più di 150 sulla Pontina a Sabaudia, quattro patenti ritirate

SABAUDIA – Ritiro immediato della patente di guida. E’ la sanzione applicata a tre automobilisti e un centauro sorpresi sulla Pontina, nel tratto di Sabaudia, a una velocità superiore ai 150 km orari. Le pattuglie del Distaccamento di Polizia Stradale di Terracina, in tre giornate di controlli, hanno elevato ben 38 verbali, tutti per superamento dei limiti di velocità (tra cui quattro appunto con ritiro immediato della patente di guida). I mezzi viaggiavano più di 55 Km/h sopra il limite che nel tratto è di 90 chilometri all’ora. Contestate in totale 62 violazioni al codice della strada.

E’ bene sapere che la Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità e inoltre, pubblica ogni settimana la programmazione dei servizi di controllo della velocità con le apparecchiature mobili indicando le strade e le giornate dello svolgimento dei servizi.