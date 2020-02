Sul lungomare tra Latina e Sabaudia con un tubo di ferro in auto, denunciato un anziano

LATINA – All’età di 78 anni si aggirava sul lungomare tra Latina e Sabaudia tra le auto in sosta con fare sospetto. Così i carabinieri della stazione di Borgo Grappa impegnati in servizi di controllo del territorio lo hanno perquisito trovando poi nell’auto un tubo di metallo della lunghezza di 80 centimetri. Per l’anziano residente a Latina è’ scattata una denuncia per porto abusivo di oggetto atto ad offendere.