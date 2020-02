Agguato in via Moncenisio a Latina, un arresto

LATINA – Le indagini della Polizia di Latina dopo l’agguato a colpi di pistola avvenuto ieri sera in via Moncenisio a Latina davanti la casa dei familiari di Costantino Patatone Di Silvio hanno consentito questa mattina, dopo diverse perquisizioni, di effettuare un arresto. Secondo la ricostruzione degli agenti una persona è arrivata davanti casa di Patatone, in carcere per l’omicidio di Fabio Buonamano e ha esploso cinque colpi di pistola, poi è fuggito a forte velocità. Nessuno è rimasto ferito. Maggiori informazioni saranno rese note, spiegano dalla Questure, nelle prossime ore.