Cisterna ricorda Alessia e Martina

CISTERNA – Venerdì Cisterna vivrà una triste ricorrenza, i due anni dalla tragica morte di Alessia e Martina Capasso. Le due sorelle uccise dal padre erano inserite nella comunità parrocchiale di San Valentino e Alessia, in particolare, faceva parte dell’Azione Cattolica dei Ragazzi. La stessa Acr e la parrocchia hanno deciso di ricordare le giovani vittime organizzando la “Festa dei diritti dei bambini e ragazzi, in memoria di Alessia e Martina”. Sarà un segnale di speranza e ripartenza, attraverso giochi, momenti di riflessione e letture di articoli sulla Convenzione di New York per i diritti dell’Infanzia.