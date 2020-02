Costruisce due case abusive a Sperlonga, denunciato

SPERLONGA – Ha realizzato due case completamente abusive a Sperlonga. I carabinieri e polizia locale che hanno svolto i controlli hanno denunciato per il reato di realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso a costruire Un 43enne residente a Itri. Considerato il valore degli immobili nella perla del Tirreno, la stima per i due manufatti della misura complessiva di 155 metri quadrati, si aggira intorno ai 500.000 euro. Tutto sequestrato.