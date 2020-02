Latina, tombino aperto, pericolo in Parco San Marco. E ora c’è una App per segnalare

LATINA – Un tombino aperto nel vialetto che costeggia la pineta di Parco San Marco (sul lato del parcheggio di fronte all’ospedale Santa Maria Goretti) è un pericolo. Manca la parte in cemento e la grata che si intravede è troppo fragile per reggere il peso di chiunque. Un bambino ci potrebbe finire dentro senza troppa fatica, un adulto rompersi una gamba. Non basta il nastrino rosso legato alla grata per proteggere i passanti dal pericolo.

E, da qualche giorno c’è un sistema per segnalare le situazioni di degrado e di pericolo in città, è una app che è possibile scaricare sul proprio smartphone, si chiama Informa Latina e per installarla e registrarsi ci vuole meno di un minuto. Consente di inviare e ricevere informazioni dal Comune di Latina. Per le segnalazioni ci sono varie categorie: rifiuti, verde pubblico, servizi balneari, igiene ambientale, edifici pubblici, sanità, degrado segnaletica stradale e altro. Mentre per le emergenze è bene ricorrere ai numeri di emergenza dedicati.

Dal Comune ne raccomandano un uso responsabile, perché possa essere uno strumento davvero utile per tutti. Intanto, nei primi giorni di attivazione, il maggior numero di segnalazioni è arrivato al servizio Decoro, qualità urbana, bellezza e beni comuni con 25 segnalazioni, seguito dal Servizio ambiente e protezione civile. Solo 2 le segnalazioni arrivate a Polizia locale e trasporti. Altro sarà verificare la celerità degli interventi.