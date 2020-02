Gianni Sodano al Bar Poeta di Latina presenta Darkside

LATINA – Si intitola Darkside, nell’ombra si nasconde l’anima, nella luce si riflette l’ego, la mostra di fotografie di Gianni Sodano a cura di Fabio D’Achille che sarà inaugurata domani 21 febbraio alle 18 al Poeta Lunch Bar in Piazza del Popolo.

Una serie di fotoritratti con i quali l’autore va in profondità e analizza: “Nell’ombra c’è tutto quello che nascondiamo: istinti primari, impulsi sessuali, violenti, spontanei. Nell’ombra c’è la vera forza creativa, che esplode dal profondo e non chiede altro se non d’esser liberata. Nella luce entriamo in scena con le nostre maschere”, spiegano da Mad.

Le opere ritraggono musicisti, ma anche #donne. “Che posano e che osano, che danzano. E il progetto di curare una monografia “di parte” ed esaltarne sensibilità e universalità è già in corso – spiega Sodano – Rappresentarle in bianco e nero come in Darkside, senza la distrazione dei colori, per testimoniarne la #fragilità rispetto a un concetto di umanità sbagliato. Desidero un futuro di pari dignità, senza discriminazioni e senza quella terribile parola che mi fa vergognare come uomo, #Femminicidio”.

La mostra resterà aperta fino al 21 marzo.