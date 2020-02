Jazz al circolo cittadino di Latina con Mauro Zazzarini feat Flavio Boltro

LATINA – Mauro Zazzarini Quartet Feat “Flavio Boltro”. E’ il prossimo appuntamento con la stagione concertistica del Latina Jazz club diretta da Elio Tatti, in programma venerdì 21 febbraio al Circolo Cittadino di piazza del Popolo ormai Casa del jazz a Latina.

“I brani che proporremo – spiega Mauro Zazzarini – saranno originali, sia miei che di Flavio Boltro. Il concerto sarà particolare innanzitutto per l’ospite: Flavio Boltro è un grande trombettista e che ho invitato a suonare a Latina con i Lingomania fin dagli anni ’80, al Leone Rosso, il locale di Viale Marconi. Ci tengo a sottolineare che i brani che andremo a proporre saranno in stile funky e quindi molto adatti a un pubblico di giovani”.

Per Zazzarini però “la riuscita del XXI jazz contest, il primo senza Luciano Marinelli, sta dando a tutti la misura di come Luciano abbia saputo disegnare una strada e di come l’attuale presidente del Latina Jazz Club, Piergiorgio Marinelli, e il direttore artistico, Elio Tatti, abbiano con grande forza e con un impegno straordinario, saputo proseguire un percorso non facile”.

In occasione del concerto l’associazione “Strada del vino dell’olio e dei sapori della provincia di Latina” offrirà una degustazione di vini locali sotto la guida di un esperto sommelier.

Prenotazioni: fino a esaurimento posti al n. 329.1479487 (Eleonora).

I biglietti si ritirano a partire dalle 19 e fino alle 20.30 al Circolo cittadino.

Per informazioni

info.ltjazzclublucianomarinelli@gmail.com