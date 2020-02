Latina Lido, mozione Ciolfi (Lbc) per l’attuazione del Piano del Colore

LATINA – Rendere più armonico il volto della marina di Latina attraverso l’attuazione del Piano del colore. È quanto chiede la consigliera Maria Grazia Ciolfi, attraverso una mozione. La consigliera con mandato del sindaco per la marina, torna a promuovere il Piano, già sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale, approvato all’unanimità e presentato anche alla cittadinanza nel corso di un’assemblea pubblica.

“Spero che l’attuazione del Piano arrivi in tempi brevi, considerando il momento favorevole grazie alle agevolazioni statali previste nel bonus facciate della legge finanziaria 2020 ovvero nella detrazione dʼimposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute “Procedere ad una regolamentazione cromatica dell’edificato della marina di Latina renderebbe giustizia al paesaggio unico che ci circonda”, dice Ciolfi.

Inserita nella mozione c’è anche un’altra proposta: è quella di valutare la possibilità di prevedere ulteriori agevolazioni, attraverso detrazioni fiscali correlate con i tributi comunali.