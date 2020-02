L’attrice di Latina Elisa Visari nel nuovo film di Muccino

LATINA – La giovane attrice di Latina Elisa Visari di nuovo protagonista di un film di Gabriele Muccino e di nuovo figlia sul set di Pierfrancesco Favino. Dopo la sua partecipazione in A casa tutti bene arriva domani al cinema Gli anni più belli, quarto film per la bella e brava pontina che ha cominciato come modella per poi approdare sul set a sedici anni. Prima nei panni di Luna con Muccino a Ischia, poi in quelli di Martina in Non sono un assassino, quindi Michela in l’Amore, il Sole e altre Stelle, ora è Sveva (tra i 16 e i 18 anni) .

In questi giorni il nome di Elisa Visari è emerso alle cronache rosa soprattutto per la sua love story con il calciatore Nicolò Zaniolo che ha ha postato una foto in compagnia della ragazza con tanto di cuore.