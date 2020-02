Oroscopo del giorno 24 Febbraio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, Urano vi porta tanta passione: siete molto felici della vostra relazione e potreste pensare un po’ di più ai piani per il futuro insieme. Single: non giudicate le persone troppo in fretta perché qualcuno potrebbe essere veramente attratto da voi. A lavoro scommettete sulla completa discrezione piuttosto che rilevare una verità. Dovreste dire ciò che pensate: servirà più del previsto. Per quanto riguarda la salute, potreste avere ancore degli alti e bassi, ma i pianeti sono dalla vostra parte.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e porta cambiamenti nella vita sentimentale. In coppia si tratta di calmare certe tensioni o di rinnovare la passione. Una nuova visione delle cose vi aiuterà a rafforzare il vostro legame. Single: alcuni di voi potrebbero veder evolvere in modo inaspettato la propria situazione. Le Stelle vi augurano il meglio. A lavoro, la maggior parte di voi vedrà migliorare la propria posizione. Per quanto riguarda la salute, anche se non avvertite problemi, dovreste prendervi più cura di voi. Mantenete uno stile di vita più tranquillo per godere al massimo della vostra vitalità.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, Saturno vi porta un periodo di tregua: siete più aperti mentalmente e riuscite ad esprimere i vostri sentimenti in modi appassionanti. I single saranno pronti a rivedere le loro posizioni in amore e ad essere un po’ meno esigenti. Professionalmente, l’atmosfera lavorativa è molto gradevole. Siete molto attenti e sarete in grado di unire l’utile al dilettevole. Se avete dei nuovi progetti l’influenza planetaria è favorevole. Per quanto riguarda la salute, alcuni di voi dimenticano di prendersi cura del corpo. Dovreste trovare la volontà e prendere il controllo della vostra vita: rallentate un po’ i ritmi e rilassatevi di più.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, Marte rafforza la passione: il desiderio è reciproco e molto presente. Si annuncia una giornata ricca di emozioni condivise. I single useranno il loro fascino e mostreranno audacia e sensualità, forse con un tocco di umorismo. Professionalmente siete dinamici e fiduciosi, tuttavia, fate attenzione a non lasciarvi trascinare del vostro entusiasmo: potrebbe spingervi verso un certo egocentrismo. Considerate anche le opinioni degli altri prima di prendere delle decisioni importanti. La salute è al top: cogliete l’opportunità per praticare uno sport, avete la resistenza necessaria.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in trigono con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avrete l’opportunità di discutere delle vostre preoccupazioni ed eliminare alcuni blocchi che attualmente stanno influenzando il vostro rapporto. Single: anche se Plutone accentua le vostre paure, la cosa giusta da fare è porre delle domande per chiarire alcuni aspetti. A lavoro, questo posizionamento astrale annuncia un periodo di trasformazioni: alcuni avranno l’idea di seguire dei nuovi corsi, altri potrebbero dover modificare il loro programma nei giorni seguenti. La salute è molto buona: dovreste approfittarne per eliminare l’eccesso di tensione passando più tempo all’aria aperta.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Plutone è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, alcuni sono più riservati degli altri, ma grazie alla disposizione planetaria, oserete ad andare avanti e a prendere più iniziative in coppia. Single: siete meno timidi del solito e con questo atteggiamento riuscirete a conoscere bene una persona importante. A lavoro le strategie ed i calcoli saranno le vostre armi: la maggior parte di voi useranno i loro attributi esattamente dove sarà necessario dominare una situazione difficile. Per quanto riguarda la salute, Plutone vi invita ad essere vigili: anche se vi sentite bene, fate attenzione ai piccoli incidenti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e la coppia è sotto il segno della fioritura emotiva. Siete in sintonia col partner ed esprimete facilmente i vostri sentimenti. Single: se avete un appuntamento, non rimandatelo. Le Stelle vi portano tanta fortuna. A lavoro lo sviluppo professionale domina e lo spirito di squadra porta buona cooperazione e sostegno reciproco. Questo clima astrale favorisce le partnership e le associazioni di ogni tipo. Dal punto di vista della salute il bilancio generale è buono per tutti, sia fisicamente che mentalmente: vi sentite molto bene e siete sereni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia l’atmosfera generale è tranquilla: attenzione però a cercare problemi senza una buona ragione. Il partner potrebbe perdere la pazienza se insistete troppo su argomenti inutili. Single: se decidete di andare ad un incontro, la serata sarà indimenticabile. Professionalmente i pianeti alleggeriscono la situazione, ed i vincoli che vi turbano stanno per trovare la giusta soluzione. Potrebbe esserci una novità nel periodo a venire e se voleste cambiare alcune cose, ora è il momento giusto. Per quanto riguarda la salute, qualsiasi nervosismo o tensione si attenuano e lasciano posto alla tranquillità.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia, vorrete andare avanti nella vostra relazione e sicuramente svilupperete progetti comuni a lungo termine. I single si sentiranno apprezzati ed ammirati da una persona conosciuta di recente. Professionalmente avanzerete rapidamente nel lavoro e potreste essere sollecitati per partecipare ad un progetto molto più ampio. Per quanto riguarda la salute tutto va molto bene: siete pieni di energia e motivati a ritornare ad alcune attività sportive.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, il Sole favorisce la comunicazione nelle coppie. Avrete una buona giornata e potreste fare alcuni piani per il vostro futuro. Single: c’è una buona possibilità di trascorrere una giornata memorabile sotto il segno della comprensione e della passione. Professionalmente, qualunque sia il settore di attività, nell’aria c’è una buona dinamica ed un certo accordo permetterà di iniziare nuovi progetti. Per quanto riguarda la salute, finalmente avete trovato il giusto equilibrio tra il corpo e la mente. Potreste anche iniziare un programma sportivo quotidiano che vi farà molto bene.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia avete un atteggiamento molto positivo ed il vostro rapporto acquisisce stabilità. Single: state vedendo le cose da una prospettiva diversa che vi farà progredire considerevolmente nella vostra situazione attuale. A lavoro sono favoriti coloro che vogliono di più in carriera: siete ispirati e motivati per trovare soluzioni alla vostra crescita. Per quanto riguarda la salute, se la stanchezza non è svanita del tutto, la causa è lo stress accumulato: dovreste godervi la giornata rilassandovi per poter recuperare l’energia. Le Stelle favoriscono la guarigione.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia la dinamica è positiva: state accordando più attenzioni al partner ed il vostro rapporto è più rassicurante. Single: è un momento favorevole ai nuovi incontri, ma dovreste cercare di capire cosa volete veramente. A lavoro alcuni di voi vorrebbero cambiare direzione e lasciare definitivamente l’ambiente attuale. Approfittate dell’influenza planetaria che vi porta una buona riflessione. Per coloro che cercano un lavoro, la giornata sarà costruttiva. La salute è nella norma: avete uno stile di vita sano, dovreste proseguire su questa strada.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.