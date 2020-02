Spock di Star Treck visita Lenola, la città del nonno

LENOLA – Una foto su Instragram che lascia intravedere i vicoli di Lenola. In primo piano c’è Zachary Quinto arrivato per la prima volta nel borgo aurunco dove è nato suo nonno Zaccaria per riscoprire le sue origini italiane. Noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Sylar in Heroes e per essere stato tra i protagonisti di American Horror: Asylum, e per aver vestito i panni del giovane Spock di Star Treck, l’attore e produttore cinematografico americano ha origini pontine che saranno raccontate anche in Who Do You Think You Are?, un programma tv da 6 milioni di spettatori in onda dal 2004 sulla BBC in cui le star raccontano il loro albero genealogico.

Accompagnato dal fratello maggiore Joe, Zach ha percorso stradine e vicoli accompagnato dai racconti di Gianfranco Quinto e dagli aneddoti legati alla famiglia e visitando la casa da cui, ormai tanti anni fa, partirono i suoi avi. La giornata ha avuto anche un momento in Municipio dove l’attore è stato ricevuto dal sindaco Fernando Magnafico. Dal palazzo comunale Zachary ha potuto osservare e riprendere con il telefonino, dall’alto della torre civica, la vista del ‘suo’ borgo e della basilica dedicata alla Madonna del Colle, prima di concludere la propria avventura lenolese a pranzo in un noto ristorante del posto, mangiando alcuni dei piatti tipici della tradizione di Lenola.