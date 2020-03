Ance Latina in sostegno degli ospedali: 20mila euro al Goretti

LATINA- il Consiglio direttivo di Ance Latina (Associazione dei Costruttori Edili della provincia di Latina) ha deliberato un contributo di 40mila euro a favore dei quattro ospedali del territorio pontino a supporto dell’impegno che il sistema sanitario sta sostenendo per la lotta al Coronavirus.

All’ospedale Santa Maria Goretti di Latina verranno destinati 20mila euro, 10mila euro all’ospedale Dono Svizzero di Formia, 5mila euro all’ospedale Fiorini di Terracina e 5mila euro all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi.

Un modo per dare un segnale chiaro di vicinanza e supporto al personale medico e sanitario che sta tentando in tutti i modi di fare fronte a questa grave emergenza sperando che, sul fronte della solidarietà, le numerose iniziative avviate su tutto il territorio vengano ampliate e sostenute, per quanto possibile, da tutte le categorie produttive nella consapevolezza che in questo momento è necessario fare tutto il possibile per supportare l’attività degli ospedali.

“In questo momento in Italia, nel Lazio e in questa provincia – spiega il presidente di Ance Latina, Pierantonio Palluzzi -, siamo tutti orgogliosi del lavoro e dello spirito che anima l’impegno incessante del personale medico e sanitario. Questo orgoglio e la consapevolezza che la battaglia per contrastare la diffusione del Coronavirus deve vederci tutti alleati, hanno spinto il direttivo di Ance Latina a manifestare anche concretamente il proprio contributo per fare fronte a questa grave emergenza. Sono grato al Consiglio direttivo e a tutti gli iscritti di Ance Latina per avere ribadito il nostro forte legame con questa provincia e la vicinanza con chi sta lavorando giorno e notte per portarci fuori da questa emergenza”.