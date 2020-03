Emergenza sangue, a Bassiano raccolte domenica 25 sacche

BASSIANO – “In questo periodo molto difficile per tutti” esordisce il Presidente della Sezione di Bassiano Vincenzo Campagna “ognuno di noi è chiamato a fare del suo affinché tutto vada bene e si esca al più presto da questo incubo dei giorni nostri che è il Covid-19. Per questo anche i donatori dell’ Avis comunale di Bassiano, si sono mossi come hanno potuto per poter dare il loro contributo, nella giornata di domenica 15 marzo infatti sono state raccolte un totale di 25 sacche donate con amore, di cui 2 da Nuovi Donatori e 3 da Nuovi Soci AVIS! Un modo, questo, per ringraziare in primis tutti i medici e gli operatori che si stanno facendo in quattro per tutti gli italiani, ma anche tutte le categorie di lavoratori che non possono permettersi di fermarsi! In ultimo, ma non per importanza, ringraziamo non solo tutti i soci donatori della nostra piccola comunità, ma i donatori di tutta Italia che con un piccolo gesto stanno dando il loro contributo nell’amaro periodo che stiamo vivendo.”