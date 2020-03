Coronavirus, in arrivo nel Lazio 600 mila mascherine e 20 mila tute

(nella foto riunione della la task force della Regione Lazio per l’emergenza Coronavirus)

LATINA – Il sistema sanitario del Lazio si potenzia per rispondere all’emergenza epidemiologica: saranno istituiti altri 153 posti letto di terapia intensiva che si andranno ad aggiungere ai 590 attualmente in esercizio nel Lazio. Mentre sono in arrivo dalla Protezione civile 600 mila mascherine, 20 mila tute e 5 mila occhiali protettivi sanificabili. Lo dice il presidente della Commissione sanità della Regione Lazio Giuseppe Simeone aggiungendo di condividere “la scelta di centralizzare gli interventi all’istituto Spallanzani”, ma ritenendo “assolutamente necessario ed urgente un raccordo più efficiente con le periferie”.

“Dobbiamo tener presente – scrive Simeone in una nota – che le strutture di emergenza di Latina e Formia, alle prese con due casi positivi al Covid-19, hanno visto ridursi l’organico a causa della quarantena riguardante parte del personale medico ed infermieristico. Una situazione che sta sottoponendo a grandi sforzi gli operatori sanitari di queste due realtà, costretti a rinunciare alle ferie e ai riposi, pur avendone diritto. Un rischio che corrono anche gli altri presidi delle province laziali se si dovessero verificare situazioni analoghe. Dunque occorrono soluzioni per il potenziamento dei Pronto Soccorso, a partire dalle risorse umane da implementare. La situazione straordinarie richiede misure eccezionali, perentorie e urgenti. Le vicende degli ultimi giorni dimostrano che per fronteggiare al meglio l’emergenza c’è bisogno di un maggiore raccordo fra il centro e la periferia della nostra regione”.