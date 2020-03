Coronavirus, muore il ginecologo di Latina Roberto Mileti. Era in Rianimazione al Goretti

LATINA – Il Covid 19 ha fatto un’altra vittima in provincia di Latina, si è spento alle 18 un medico ricoverato da tempo al Goretti a causa dell’infezione. Il dottor Roberto Mileti, 55 anni, non ce l’ha fatta, una notizia che ha lasciato senza parole molte pazienti e i colleghi. Le condizioni del ginecologo che prestava servizio presso la clinica San Marco erano gravi ed era intubato nella Rianimazione dell’ospedale di Latina dove oggi pomeriggio lo ha fermato per sempre un arresto cardiocircolatorio. E’ la tredicesima vittima del terribile virus in provincia di Latina.