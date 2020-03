Furto notturno nella sede Inail di Latina, la polizia arresta un sospetto

LATINA – Un uomo è stato fermato dalla polizia per il furto avvenuto nella notte di ieri nella sede Inail dove i dipendenti arrivati lunedì mattina hanno trovato le macchinette di distribuzione degli snack danneggiata e un pc sparito con altro materiale. Sul posto dopo la chiamata al 113 è arrivata la Volante: “Le modalità – dicono dalla Questura – sono le stesse di analoghi furti avvenuti in alcuni istituti scolastici del capoluogo”.

Proprio questo ha portato gli investigatori a perquisire alcune abitazioni in uso a personaggi già noti alle forze dell’ordine e in una di queste è stato trovato materiale provento di furto e arnesi da scasso.

Gli agenti della Polizia di Stato nell’abitazione di un romeno dell’85 hanno infatti trovato un computer, casse e microfoni di un impianto di diffusione sonora, tutti rubati nella notte presso la sede dell’Inail. Inoltre sempre nel corso della stessa perquisizione sono stati rinvenuti alcuni PC e altro materiale che è stato rubato alcuni giorni prima presso la sede della Scuola Media G. Cena di Latina. Il 35 enne è stato fermato e si trova ora nel carcere di Via Aspromonte, mentre le indagini proseguono per trovare gli altri componenti della banda che la polizia considera specializzata in furti notturni nelle scuole e in edifici pubblici.