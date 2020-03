Coronavirus, positivo Paolo, pilastro di Orizzonte a Latina: chiusi alcuni punti

LATINA – E’ positivo al coronavirus Paolo del Gruppo Orizzonte. Lo conferma in una nota ufficiale la catena per evitare la diffusione di fake news e pettegolezzi come ne circolano troppi in questi giorni. “Precisiamo che alla comparsa dei primi lievi sintomi Paolo si era già attenuto scrupolosamente alle prescrizioni dettate dal protocollo sanitario, ponendosi volontariamente in isolamento fiduciario e segnalando il proprio stato di salute alle autorità competenti. Dobbiamo, altresì, smentire categoricamente notizie diverse da quanto sopra riportato”.

Orizzonte ha disposto a tutela “dei dipendenti, dei clienti e della collettività intera, la chiusura prudenziale dei nostri punti vendita presso i quali Paolo ha effettuato sopralluoghi, anche di breve durata e con limitati contatti, prima dell’insoregere dei primi sintomi influenzali”.

Ci stringiamo tutti attorno a Paolo augurandogli una pronta guarigione. #andràtuttobene