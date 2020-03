Lo scienziato di Latina Ennio Tasciotti: “Il Coronavirus è molto meno complesso di noi, possiamo batterlo”

LATINA – Che cosa sono quelle escrescenze rosse sulla superficie della sfera con cui viene rappresentato il Covid-19? E che speranza possiamo ricevere dalla notizia che è stata scoperta la molecola che inibisce il virus? Quanto durerà l’emergenza e possiamo battere questa “nanoparticella” che ci ha cambiato la vita? Risponde Ennio Tasciotti, scienziato di Latina, studi allo scientifico G.B. Grassi e poi alla Normale di Pisa, docente di medicina rigenerativa e direttore del centro di Medicina Bio Mimetica del Methodist Hospital di Houston, oggi in Italia dove spera di tornare dopo la lunga esperienza negli Stati Uniti.

“Il Coronavirus è una struttura molto piccola, nell’ordine dei cento nanometri, 500 volte più piccola della sezione di un capello, composta solo da cinque proteine e con un genoma di 30mila lettere, l’uomo ne ha 3 miliardi. Può fare un numero molto limitato di azioni, noi come genere umano ne possiamo compiere molte di più. Se cambiamo i nostri comportamenti possiamo battere il virus”.

Tutte le prescrizioni vanno rispettate, ma l’operazione di base è lavarsi le mani e la migliore arma è un sapone comune: “Le molecole di sapone distruggono i lipidi di cui è fatto il virus proprio come distruggono il grasso sulle pentole. E’ lo stesso principio chimico e non c’è niente di meglio del sapone per lavarsi le mani e pulire le superfici”.

