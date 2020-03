Emergenza Coronavirus, slittano i grandi eventi Uisp del 14 e 15 marzo

LATINA – L’emergenza sanitaria internazionale che sta interessando l’Italia e nelle ultime ore anche la provincia di Latina ha indotto il Comitato Territoriale dell’Uisp di Latina a posticipare il ricco programma di appuntamenti previsto per sabato 14 e domenica 15 marzo 2020. Lo annuncia in una nota l’Unione Italiana Sport per Tutti.

Al PalaBianchini di Latina era prevista il 14 marzo la 26esima edizione del Giocagin, con la presenza già annunciata di oltre 700 atleti di tutte le età: le responsabili dell’evento, Eleonora Mancini ed Anna Lungo, hanno deciso in accordo con il presidente dell’Uisp di Latina Domenico Lattanzi di posticipare la manifestazione a sabato 16 maggio.

Lo stesso Comitato Territoriale ha provveduto a comunicare la variazione della data alle tante scuole e società affiliate, che da tempo avevano garantito la loro adesione.

Discorso identico per l’11esima edizione della CorriSperlonga, prevista per domenica 15 marzo: visto il persistere del fenomeno Coronavirus, i vertici dell’associazione organizzatrice “Sperlonga Eventi” hanno deciso di posticipare la manifestazione a data da destinarsi, durante il periodo autunnale. “Non ce la siamo sentita – hanno affermato gli stessi organizzatori – di radunare in un giorno e nello stesso luogo così tante persone, infrangendo quella che è una raccomandazione principale per evitare la diffusione del Covid 19”. L’appuntamento lungo le strade della perla del Tirreno è una tappa oro del 30esimo “Grande Slam Uisp Natalino Nocera”.

Sempre a proposito di “Grande Slam Natalino Nocera”, resta al momento invariata la data del quarto evento stagionale: a meno di ulteriori sviluppi, il terzo cross “Laghetto dei Granieri”, a Nettuno, si svolgerà regolarmente domenica 22 marzo.