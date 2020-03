Il Coronavirus non ferma il caporalato, la polizia denuncia 27 braccianti a Terracina

TERRACINA – Il coronavirus non ferma i viaggi dei braccianti agricoli a bordo dei furgoni e dopo le segnalazioni da alcuni cittadini, il commissariato di Terracina ha disposto nell’ambito dei servizi mirati al contenimento dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, un servizio di controllo con venti agenti della Polizia di Stato. La Squadra Anticrimine, Volante e Polizia Scientifica hanno denunciato 25 braccianti agricoli bengalesi che viaggiavano stipati i tre diversi mezzi , senza adeguate distanze, senza guanti e mascherine. Denunciati anche due italiani alla guida. Sono ora in corso ulteriori indagini sulle posizioni dei lavoratori per capire se non si tratti di caporalato.

Da alcuni mesi il trasporto sui bus di linea per i braccianti agricoli italiani e stranieri regolari, è gratuito.