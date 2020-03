Il Garante per l’Infanzia del Lazio: “Dite ai vostri figli che andrà tutto bene”

LATINA – “Stiamo vivendo un momento molto difficile. Tantissime persone sono venute a mancare e tante sono quelle affette da questo virus, ma dobbiamo dare un messaggio di speranza ai nostri bambini e ai nostri ragazzi. Dite loro che andrà tutto bene”. Lo dice Jacopo Marzetti, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio, invitando i genitori a spiegare la necessità di rimanere a casa, per la salute di tutti e nel rispetto di quelle persone che ogni giorno lavorano per salvare vite umane.

“Dobbiamo cercare di studiare e leggere insieme a loro, di utilizzare internet come strumento per sentire i nostri cari e allo stesso tempo – conclude Marzetti – dobbiamo dare loro un messaggio forte, come nelle favole, che tutti vivranno felici e contenti e che andrà tutto bene”.

