Letture per bambini sul web, la Biblioteca di Cisterna chiude ma non si ferma

CISTERNA – Chiude al Pubblico la biblioteca comunale di Cisterna Adriana Marsella in ottemperanza alle prescrizioni date dal Governo con il Dpcm del 4 marzo, ma l’attività non si ferma. La rassegna di letture ad alta voce “Leggere è… CONTAGIOSO” realizzata in collaborazione con il Grupoo locale di Nati per Leggere- NpM, si sposta sul web e ieri sulla pagina Facebook della Biblioteca comunale è stata messa on line la prima puntata.

“L’appuntamento online nasce dalla volontà di continuare ad erogare il servizio di promozione della lettura ad alta voce, del programma nazionale e del progetto locale NpL, che la biblioteca comunale sostiene dal 2015 – spiegano gli operatori – Ci vediamo tutti i lunedì e i giovedì della settimana, alle ore 17:00”.