Coronavirus, altri dieci contagi registrati dalla Asl di Latina

LATINA – Altri dieci casi di contagio in provincia di Latina con Fondi che continua a salire. Anche oggi per tutti i positivi è stato deciso il trattamento a domicilio. I casi sono distribuiti nei comuni di: Fondi (4), Spigno Saturnia (2), Latina (1), Aprilia (1), Priverno (1), Itri (1). Non si sono registrati nuovi decessi in provincia di Latina, ma un uomo di Formia è deceduto per Covid-19 inei pressi di Bruxelles dove viveva.. Tommaso Saraniero aveva 68 anni ed era sposato con una cittadina belga.

I NUMERI – Ad oggi i casi positivi totali sono 412, considerati anche i 44 guariti e i 17 pazienti deceduti.. Restano sette i pazienti più gravi per i quali è stato deciso il ricovero in Rianimazione.. Complessivamente, sono 1.862 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 4.477 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

TELEMONITORAGGIO – Sono in totale 148, con gli ulteriori 55 kit resi disponibili oggi, (rispetto ai 93 già attivati) gli apparecchi di telemonitoraggio domiciliare per pazienti covid-19. I kit come è noto consentono il controllo più volte al giorno del battito cardiaco, dell’ossigenazione e dei respiri minuto effettuato dal paziente e comunicato alla centrale operativa di piazza Celli che viene così messa in grado di tenere sotto controllo il decorso dell’infezione nei contagiati seguiti a casa.