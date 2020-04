Latina, il viceministro Sileri visita il Goretti ospedale Covid: “Qui situazione ottima”

LATINA – Il viceministro Pierpaolo Sileri è arrivato a Latina e sta visitando l’ospedale Santa Maria Goretti accompagnato dal direttore sanitario aziendale Giuseppe Visconti. Continua così la visita negli ospedali e nei reparti Covid19 per ringraziare medici, infermieri e operatori sanitari, ma anche – spiega Sileri – per ascoltare i bisogni e le criticità mentre si prepara la fase 2 ovvero quella di parziale ritorno alla normalità e di convivenza con il virus in attesa del vaccino.

“In pochissime settimane grazie allo sforzo di tutti un lavoro straordinario, ora spetta alla politica rafforzare e ridare alla sanità quello che in passato è stato tolto”. Sileri, che ha definito ottima la situazione trovata al Goretti, ha anche parlato dei test sierologici: “Avranno un ruolo fondamentale, ma dovranno sempre essere seguiti dal tampone”.