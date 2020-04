Coronavirus, nel Lazio 300mila test sierologici per sanitari, Rsa e forze dell’ordine

LATINA – “Partiremo a breve con almeno 300 mila test sierologici dando priorità a personale sanitario, Rsa e forze dell’Ordine. Lo ha detto oggi, presentando i numeri dell’epidemia, l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Un intervento che partirà nei prossimi giorni una volta definite le metodologie a livello nazionale alle quali ci atterremo, ma quantitativamente faremo uno sforzo in più che impegnerà il sistema sanitario regionale ma sarà importante per capire il livello di diffusione del virus”.

ACCORDO, BONUS PER I SANITARI – Nella giornata di oggi tutte le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo che prevede il riconoscimento di 1000 euro agli operatori sanitari impegnati nel contrasto al Covid-19.

TEST SIEROLOGICI NEI LABORATORI PRIVATI – La Regione Lazio ha anche autorizzato in questi giorni l’esecuzione dei test sierologici nei laboratori privati per la verifica di infezione da coronavirus. I test rapidi permettono di avere una risposta alla positività del virus, ma bisognerà spiegare al pubblico che non sostituiscono quelli rinofaringei che restano i soli affidabili al 100%. Per i test sierologici che identificano gli anticorpi presenti nel sangue , stato anche calmierato il prezzo: 45 euro se da prelievo venoso mentre il test rapido da sangue capillare costerà 20 euro. La Regione Lazio specifica nel suo provvedimento che i tamponi nasofaringei e orofaringei potranno essere effettuati solamente dai laboratori che fanno parte dal CoroNet.