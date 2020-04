Due pazienti di Terracina morti al Goretti per coronavirus: 20 decessi dall’inizio dell’epidemia

LATINA – Due pazienti sono morti per coronavirus al Goretti di Latina: sono un paziente di 78 anni che viveva a Terracina ed era ricoverato nel Reparto di Medicina d’Urgenza e l’altro un uomo di 58 anni residente a Terracina che si trovava da giorni in Terapia intensiva dopo la scoperta dell’infezione a marzo. Sale così a 20 il bilancio di persone decedute a causa del Covid-19.

NUOVI CONTAGI – Quanto ai nuovi contagi, rispetto alla giornata di ieri, si registrano 5 nuovi casi positivi, di cui 4 trattati a domicilio. I casi sono distribuiti nei comuni di: Cisterna (2), Fondi (2), Aprilia (1). I casi totali salgono così a 443, i pazienti ricoverati sono in discesa e sono oggi 86; 107 le persone guarite con un balzo notevole. In terapia intensiva restano cinque persone.

Complessivamente, sono 826 le persone in isolamento domiciliare mentre 6.165 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Non è ancora il momento di abbassare la guardia – sottolineano nel bollettino le autorità sanitarie: “Si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza”.