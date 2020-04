Il Vescovo Mariano Crociata saluta in un video l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina

LATINA – Oggi il vescovo di Latina Mariano Crociata ha voluto portare i suoi saluti al personale sanitario dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. E’ stato ricevuto proprio davanti la tenda del pre-triage dal direttore sanitario del Presidio Sergio Parrocchia con alcuni collaboratori: “Voglio esprime gratitudine a voi che siete qui ad operare sul fronte oltre che un augurio di Buona Pasqua”.

Il vescovo ha voluto anche sottolineare come medici e infermieri con il loro lavoro siano in grado di far passare i pazienti dalla malattia alla salute, dal pericolo di morte a una vita normale, proprio come il messaggio pasquale: “Il malato si sente in un certo senso risorgere”, ha detto Crociata che ha poi pregato per l’ospedale e per chi collabora “per questa impresa”.