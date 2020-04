Coronavirus, donate maschere integrali al pronto soccorso del Goretti

LATINA – Si moltiplicano le donazioni ai sanitari impegnati in prima linea contro il covid-19. E oggi al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina sono arrivati presidi preziosi: maschere integrali tipo TR-82, complete di filtro. Sembrano maschere da sub, sono “un presidio medico indispensabile al personale medico e paramedico in prima linea ed in trincea da giorni al quale va tutta la nostra solidarietà”, spiega il medico di medicina generale Enzo De Amicis, Presidente dell’Associazione Valore Salute, che le ha consegnate personalmente al dirigente della Uoc Mario Mellacina. “A tutto il personale va un caloroso saluto”, aggiunge De Amicis che ha proseguito poi il suo giro di visite per verificare le condizioni dei pazienti in quarantena.