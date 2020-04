La Resistenza e le resistenze quotidiane: conversazione con lo storico Umberto Gentiloni

LATINA – Il Comune di Latina propone per il 25 aprile una conversazione sul valore della Liberazione con l’Assessore alla Cultura del Comune di Latina Silvio Di Francia e lo storico Umberto Gentiloni. Per ricordare che cosa è stata e che cosa ci ha lasciato in eredità. “La Resistenza ha allargato gli orizzonti e gli spazi del proprio significato, tanto che oggi si parla di Resistenze. Resistenze della quotidianità per poter dare un piccolo grande contributo”, ha introdotto Gentiloni, docente alla Sapienza aprendo l’incontro. “Il 25 aprile ha un carattere inclusivo”, ha sottolineato lo storico ricordando la vittoria dei valori della democrazia e della libertà che ne derivarono e che sono di tutti, anche “se le memorie sono selettive, individuali, divise, di chi ha fatto scelte diverse”.