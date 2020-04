Da Latina, Berna e Torino, il quartetto Cellacchi suona a distanza

LATINA – Due sono già professionisti della musica, e sono di stanza a Torino e a Berna. I più piccoli, ma molto promettenti cugini, invece vivono e studiano a Latina e fanno concorsi internazionali. Quando possono però, i quattro (due coppie di fratelli), suonano insieme. Sono il Quartetto Cellacchi che ha deciso di mettere in pratica il motto distanti-ma-vicini. In questi tempi di coronavirus, insieme eseguono un arrangiamento di Andrea Cellacchi, primo fagotto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, della colonna sonora del film “Jurassic Park” scritta da John Williams. “Berna, Torino e Latina non sono mai state così vicine”, assicurano Riccardo, Giulia, Davide e Andrea.