Latina, podista si accascia e muore su Via Isonzo. Aveva 47 anni

LATINA – Un uomo è morto improvvisamente questa mattina su Via Isonzo nei pressi dei palazzi Barletta a Latina mentre stava correndo non distante dalla sua abitazione così come prescrivono le norme in vigore per i contenimento del Covid-19. Inutili i soccorsi chiamati da alcuni passanti che lo hanno visto accasciarsi in strada: i sanitari hanno provato a rianimarlo per alcuni minuti, ma non c’è stato nulla da fare. Da quanto si apprende lo sportivo aveva 47 anni. Sul posto con l’ambulanza sono arrivate le Volanti della Polizia. Sono in corso accertamenti.