Ciao Suor Gemma, la tua vita un “ricamo” per intere generazioni

LATINA – «Latina sarà sempre grata a suor Gemma Chemelli che ha speso tutta la sua vita spesa per i nostri bambini e ragazzi». Lo scrive in una nota il sindaco Damiano Coletta esprimendo cordoglio per la scomparsa all’età di 92 anni della religiosa della congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, tornata a visitare l’Oratorio di Latina solo pochi giorni fa.

“Era una donna speciale”, così la ricordano in tanti. Aveva fatto della scuola di Via Reginaldo Giuliani una casa aperta non solo ai bambini che erano accolti nel senso più pieno del temine, ma anche alle loro famiglie, alle mamme che con lei imparavano l’arte del ricamo.

Suor Gemma è stata maestra di intere generazioni della città di Latina che hanno frequentato la Scuola dell’infanzia San Marco e loro riferimento costante all’Oratorio Don Bosco.