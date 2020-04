LATINA – E’ stata chiusa la Pontina in direzione sud per consentire le operazioni di rimozione di un autobus incendiato. Lo comunica Anas che è al lavoro con le proprie squadre. Sul posto la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle attività di spegnimento delle fiamme e gestione della viabilità, in corrispondenza del chilometro 28,900, all’altezza di Pomezia. Al momento la carreggiata in direzione Latina è chiusa al transito e sono presenti deviazioni sul posto.