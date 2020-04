Riapertura a rischio per il mare, le posizioni di Forte (Pd) e Tripodi (Lega)

LATINA – “L’emergenza Coronavirus sta creando enormi difficoltà al comparto turistico. Una provincia come quella di Latina, che vede nella sua costa una grande risorsa, dovrà fare i conti con le limitazioni che saranno imposte anche laddove le imprese ricettive e gli stabilimenti balneari dovessero riaprire. Nonostante si assista a timide rassicurazioni da parte del Governo, occorre studiare misure concrete affinchè il comparto possa sopravvivere riducendo il più possibile l’emorragia di fatturato e posti di lavoro”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale Enrico Forte che alcune settimane fa avevo proposto l’istituzione di una cabina di regia per l’economia del Mare. “Siamo ancora in tempo per mettere insieme i vari attori della filiera ed iniziare a concepire una ricetta per rivedere il sistema e fare tesoro di alcune misure che potrebbero scaturire in questa fase emergenziale”, sottolinea il consigliere regionale pontino che pensa ad “un pacchetto di aiuti semplici e realizzabili, che consentano alle imprese di superare la crisi. Penso ad un piano manutentivo straordinario per gli alberghi, con interventi mirati al rifacimento delle facciate e orientato all’efficientamento energetico. Misure che consentiranno alle strutture il restyling in un momento in cui verranno sottoutilizzate, pensando ad una riapertura che oggi, purtroppo, nessuno è in grado realmente di pronosticare”. Per Forte si offrirebbe così agli operatori balneari “l’occasione di rivedere il proprio business e ammodernare stabilimenti e chioschi, pensando ad un pacchetto di interventi strutturali che prevedano la revisione della Bolkestein e, per favorire il distanziamento, un aumento dei metri lineari di concessione solo per il perdurare dell’emergenza”.

LA LEGA GUARDA ALLE REGIONI VIRTUOSE – ‘Nicola Zingaretti dia la possibilità di assicurare le installazioni e gli allestimenti stagionali ai titolari di strutture amovibili: dai ristoranti ai chioschi fino agli stabilimenti balneari. Il tutto può avvenire all’interno della concessione demaniale e l’area del cantiere deve essere segnalata e recintata al fine di impedire l’accesso agli estranei”. È la proposta avanzata da giorni dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi nel tavolo tra la Giunta e i gruppi consiliari. ”Bisogna seguire il modello delle Regioni più coraggiose e mettere in campo tutti i provvedimenti utili – sostiene Tripodi, proponente della commissione sull’Erosione costiera – affinché il tutto sia pronto per la stagione estiva, assicurando la sospensione dei tributi e, in particolare, il ripascimento della costa e la sistemazione delle spiagge nel piano ‘Sblocca opere’ richiesto nei primi giorni di marzo dalla Lega. Qualora i sindaci dovessero essere ancora fermi, bisogna attivare subito i poteri sostitutivi sui lavori, stanziati e programmati, a difesa della costa, ma Zingaretti deve attivarsi con il governo anche per velocizzare l’ok al decreto attuativo della legge 145/2018, voluta dall’ex ministro Gian Marco Centinaio, sulla proroga delle concessioni sino al 2033. Non c’è più tempo – conclude il capogruppo regionale del Carroccio – c’è la necessità di rimettere in moto e garantire delle certezze al tessuto economico, soprattutto per le attività all’aria aperta che rappresentano una percentuale importante del pil regionale”.