Tiziano Ferro il cachet di Che Tempo che fa al Goretti di Latina

LATINA – Un’altra donazione per la sua città, stavolta per l’ospedale Goretti. E quella di Tiziano Ferro che ha devoluto il suo cachet per la partecipazione all’ultima puntata di Che tempo che fa all’ospedale di Latina. Intervenuto in collegamento da Los Angeles nella puntata di domenica scorsa del programma di Fabio Fazio su Rai 2, Tiziano su Instragram ha pubblicato una storia ringraziando la produzione che si è resa disponibile a versare la somma direttamente sul conto della Asd Nuovo Latina di Giampiero Bordignon, rendendo tutto più celere. “Aiutate le vostre città”, è l’appello del cantautore.