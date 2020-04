L’Ordine dei commercialisti avvia la raccolta di fondi per Asl Latina

LATINA – “Data la straordinarietà e gravità del momento per la nota emergenza sanitaria, a seguito dei colloqui dei giorni scorsi con i dirigenti della Asl, di concerto tra presidente dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili Efrem Romagnoli e presidente dell’associazione commercialisti formazione e socialità, organismo di supporto dell’ordine di Latina Valerio Raffaelli, nei giorni scorsi è stata avviata una raccolta fondi di categoria in favore delle strutture ospedaliere, dei medici, degli infermieri e del personale sanitario della provincia di Latina, tutti impegnati in prima linea nella lotta al virus Covid-19”. Lo comunica l’Ordine che invita i propri iscritti a partecipare, sottolineando che tutti i fondi che verranno reperiti, per il loro migliore impiego nel nostro territorio, saranno versati sul conto corrente della Asl di Latina, competente per l’intera provincia.

“Aderire ad una iniziativa del genere, prima che dare all’esterno prova della nostra mobilitazione categoriale – affermano il presidente Romagnoli e il presidente Raffaelli – renderebbe concreto l’impegno per salvaguardare e difendere chi, in questo momento è ammalato e soffre, nella consapevolezza che sconfiggere il virus è l’obiettivo primario di tutti. Se uniamo le forze, possiamo convogliare in maniera organizzata più risorse, così da realizzare interventi più utili e rilevanti”.