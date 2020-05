Coletta al mercato del martedì di Latina: “Situazione sotto controllo”

LATINA – Ha fatto visita al mercato del martedì il sindaco di Latina Damiano Coletta. Questa mattina i banchi della struttura di Via Rossetti, nel quartiere R6, ha potuto riaprire, ma solo per i generi alimentari come prevedono le norme di contenimento del coronavirus.

“Situazione sotto controllo grazie al senso di responsabilità di commercianti e cittadini. E grazie al controllo della Polizia Locale – ha commentato il sindaco al termine del giro servito soprattutto a portare un saluto agli ambulanti che, come tante categorie, sono rimasti totalmente fermi in questi mesi – Vincere la sfida col virus dipende da ognuno di noi”, ha concluso Coletta richiamando così la necessità di rispettare anche le regole del distanziamento sociale e dell’uso della mascherina.