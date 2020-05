Donazione al Goretti. Parisi: “Grazie alla generosità di tante persone comuni”

LATINA – Attivissima per l’emergenza Covid-19 così come lo è sempre stata in passato, l’Associazione In Ricordo di Daniele ODV ha donato al Reparto di Rianimazione dell’ospedale Goretti di Latina, diretto dal primario Carmine Cosentino, un altro macchinario all’avanguardia. “Si tratta del Rotem Sigma utile per verificare la coagulazione del sangue nell’ immediatezza. Mentre prima si effettuava il prelievo venoso per farlo analizzare presso il laboratorio, perdendo anche del tempo prezioso, ora con questo importante strumento e attraverso dei reagenti, i medici possono vedere nell’ immediatezza la coagulazione del sangue intervenendo subito” spiega la presidente dell’associazione Antonietta Parisi che ha consegnato il macchinario alla presenza del direttore sanitario Sergio Parrocchia.

“Siamo orgogliosi, fieri e soddisfatti di quest’ altra donazione che arriva dalle persone comuni, centesimo su centesimo e anche da tanti donatori di tutta Italia che ci seguono e ci aiutano” ringrazia la Mamma di Daniele, che oggi è stata ospite di Radio Immagine.

Il macchinario è costato euro 28 mila euro.