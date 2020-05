Si è spenta Maria Pia Salvini esule istriana e fondatrice della Croce Rossa di Latina

LATINA – Si è spenta all’età di 90 anni Maria Pia Salvini, vedova dell’ex sindaco di Latina Ajmone Finestra che aveva conosciuto giovanissima, quando era studentessa al Vittorio Veneto e lui era docente di educazione fisica. Arrivata a Latina da esule istriana, era nata a Zara, non ha mai lasciato la città. La conoscevano in tanti, a cominciare dai suoi alunni. Era attiva in alcune associazioni benefiche e impegnata in particolare con la Croce Rossa, la cui sezione di Latina, aveva contribuito a fondare e per la quale è stata sempre presente. I funerali si svolgeranno in forma riservata in osservanza dell’ultimo Dpcm.

Ai figli Carlo e Paolo Finestra (nella foto con la signora Maria Pia) le condoglianze dell’editore, dell’intero staff di Radio Immagine, Radio Latina, RadioLuna e LunaNotizie.