Procaccini alla guida del dipartimento nazionale Ambiente di FdI

LATINA – Nicola Procaccini è ora alla guida del dipartimento Ambiente di Fratelli d’Italia. “La sostenibilità ambientale, un più equilibrato utilizzo delle risorse, l’innovazione tecnologica e una attenta programmazione delle politiche economiche, rappresentano esigenze da cui non si può prescindere nelle pianificazioni a livello nazionale e locale. Fratelli d’Italia conferma ancora una volta il suo impegno verso queste tematiche fondamentali, per questo ringrazio Giorgia Meloni per avermi affidato la guida del Dipartimento Nazionale Ambiente di FDI”.

Lo afferma l’europarlamentare di FDI, Nicola Procaccini, che aggiunge:

“La grande attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla parallela valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, sono riferimenti che hanno sempre guidato il mio impegno politico fin da giovane militante, oltre che la mia esperienza di amministratore locale. Oggi ricopro il ruolo di parlamentare europeo in una stagione che avrebbe dovuto dipanarsi all’insegna della tutela ambientale, ma che la sopravvenuta emergenza sanitaria ci costringe ad affrontare con realismo, senza derive ideologiche.

D’altra parte, per un partito conservatore come il nostro, la difesa del patrimonio ambientale cammina di pari passo con la tutela del patrimonio economico, culturale e spirituale della nostra nazione. E’ con questo bagaglio di valori e di idee e con questa attenzione che intendo connotare il compito affidatomi, ben cosciente che i delicati equilibri ambientali richiedono interventi seri e concreti, non soltanto slogan o posizioni di facciata. In questo mio compito, infine, ascolterò le istanze dei vari territori e agirò d’intesa con gli obiettivi e i valori portati avanti da Fratelli d’Italia”.