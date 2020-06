Festa della Repubblica, ultraleggeri tricolore in quattro città della provincia di Latina

LATINA – Alle dieci l’alzabandiera in Piazza della Libertà alla presenza delle sole autorità del territorio e dei rappresentanti politici è quanto l’emergenza Covid rende possibile quest’anno. A Latina, alla presenza del Prefetto Maria Rosa Trio, la cerimonia scandirà così la Festa della Repubblica 2020, mentre la consegna delle onorificenze è differita ad altra data, quando l’emergenza sarà cessata.

Previsto invece il Tricolore nei cieli di quattro città. A partire dalle 17 entreranno infatti in azione i 4 ultraleggeri della Pattuglia acrobatica “Blu Circe”, una realtà composta da esperti piloti pontini e romani noti per le loro esibizioni in ogni angolo del mondo. Sorvoleranno Pontinia, Terracina, San Felice Circeo e passeranno sul capoluogo alle 18.15. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione Solco Pontino e con la Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Paracadutisti.

Ludovico Bersani presidente dell’Associazione Paracadutisti al microfono di Domenico Ippoliti

