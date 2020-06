Latina da bollino giallo per tre giorni: si arriva a 34°, ma percepiti saranno 36°

LATINA – Non c’era bisogno del bollettino per capirlo, ma diciamo che così è anche “ufficiale”: il caldo intenso ci terrà compagnia ancora qualche giorno. Per prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto delle persone più fragili, è ripartito infatti il monitoraggio delle ondate di calore in Italia che il Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione, coordinato dal ministero, elabora, tenendo d’occhio 27 città italiane tra cui Latina.

Nei prossimi giorni le temperature che oggi Latina hanno toccato i 31 gradi centigradi, saliranno a 32° mercoledì 1 luglio e a 34° il 2 luglio. Quelle percepite arriveranno invece a sfiorare i 36°.

Per i bollettini è anche disponibile la APP Caldo e Salute (su Android e iOS)