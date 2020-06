Troppa spazzatura al Lido di Latina, la protesta

LATINA – “Cumuli di immondizia maleodorante abbandonati a macerare sotto il caldo torrido. Un film già visto durante la primavera appena trascorsa. Cumuli di rifiuti circondano i cassonetti in luoghi sensibili vicino ad abitazioni e ristoranti e la spazzatura in alcuni punti ostruiscono anche il passaggio sui marciapiedi”. La denuncia è del portavoce di Fratelli D’Italia a Latina, Gianluca Di Cocco che lamenta una raccolta non costante e la mancanza di pulizia dei cassonetti. “E’ il fallimento della gestione della raccolta differenziata, e il fallimento su tutta linea dei rifiuti”.