Passaggio di consegne al Comando dei Vigili del Fuoco di Latina

LATINA – Si è svolto questa mattina il passaggio di consegne tra i due comandanti provinciali dei vigili del fuoco di Latina Clara Modesto e Stefano Smaniotto. La cerimonia, in forma privata per il rispetto delle misure di sicurezza anti covid, si è svolta nella Caserma Carturan di Latina alla presenza del personale in servizio.

La comandante Modesto in partenza per Roma ha ringraziato tutti e augurato al sucessore un proficuo lavoro.