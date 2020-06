Sabaudia, donna stalker viola più volte i domiciliari e va in carcere

SABAUDIA – Ha violato più volte gli arresti domiciliari ora è in carcere a Rebibbia, una donna di Sabaudia di 47 anni accusata di atti persecutori. La stalker è stata raggiunta questa mattina dai militari della stazione carabinieri che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Latina. La donna che era stata sorpresa più volte fuori dall’abitazione non potrà più beneficiare della misura meno afflittiva della detenzione in casa.