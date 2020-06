Acqua torbida nel Sud Pontino, arrivano 16 autobotti

LATINA – Le forti piogge delle scorse ore hanno creato nuovi fenomeni di torbidità dell’acqua nel Sud Pontino, nei Comuni di Minturno, S.S. Cosma e Damiano, Formia, Gaeta, Spigno Saturnia e Castelforte. Una vicenda che si ripete ad ogni pioggia.

“I nostri tecnici – avvisano da Acqualatina – hanno lavorato incessantemente sin dalle prime avvisaglie e per tutta la notte con lo scopo di gestire l’approvvigionamento idrico tramite le sorgenti meno interessate dai fenomeni e limitare quanto più possibile i disagi alle utenze”.

La situazione è stata contenuta, ma è necessario attendere ancora per un rientro completo dei fenomeni ed è per questo motivo che il gestore ha inviato 16 autobotti, a Suio Forma e Suio Paese per Castelforte; a Formia in Piazza Antonio Ricca a Maranola, nel piazale del cimitero a Castellonorato, in Via Frassini a Penitro e a Gianola. A Marina Di Minturno in Piazza S.Biagio, a Scauri in Piazza Rotelli e ancora a Tufo e Piazza del Castello. Infine a S.S. Cosma e Damiano a Grunuovo presso la Banca Del Garigliano e a Cerri Aprano; e a Spigno Saturnia in Piazza del Comune, a Campodivivo, Santo Stefano e Spigno Vecchio.

Proseguono intanto le analisi dell’acqua per monitorare l’andamento dei valori.