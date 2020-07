Covid-19, un caso a Sabaudia

LATINA – Rispetto alla giornata di ieri si registra un nuovo caso di contagio da Covid rilevato nel Comune di Sabaudia. I casi totali in provincia di Latina salgono così a 588 (ma sono ormai 600 quelli trattati dalle strutture sanitarie pontine in tutto il periodo, che riguardano anche pazienti di fuori provincia non figuranti nella statistica).

Figura nel bollettino di oggi ma risale a giovedì invece, la morte di Agostina Felici, una donna di Priverno di 59 anni di cui sui celebrano oggi le esequie. La signora che aveva contratto una forma severa, era stata trasferita allo Spallanzani di Roma, ma non ce l’ha fatta. E’ la 37° vittima residente in provincia di Latina.

Gli attuali positivi attivi sono 35 di cui la metà in ospedale.

“Con la febbre e con sintomi si deve rimanere a casa e contattare un medico – ha sottolineato l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato dopo gli ultimi casi di contagio – Non è possibile che si vada in giro o al lavoro. Comprendo le esigenze lavorative e di proseguire nelle proprie attività, ma il rischio è troppo elevato per la collettività”.